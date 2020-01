Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Departamentul pentru Turism recomanda evitarea deplasarilor care nu sunt necesare in Republica Populara Chineza, avand in vedere ca exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) in provincia Hubei, localitatea Wuhan.

- Autoritatile din Emiratele Arabe Unite au detectat cel putin o persoana infectata cu noul coronavirus din China, in cadrul unei familii provenite din Wuhan - acesta fiind, probabil, primul caz identificat in Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii.

- UPDATE – Tanarul din Bacau, care s-a intors acum aproximativ o saptamana din China si care prezenta simptome gripale, NU este infectat cu noul coronavirus, afirma reprezentantii Spitalului judetean de urgenta Bacau. Potrivit corespondentului nostru, Gabrie Pop, studentul de 24 de ani fusese transferat…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…

- Compania de divertisment Cirque du Soleil a anuntat joi anularea,"pana la o notificare ulterioara", a tuturor reprezentatiilor sale programate la Hangzhou, in China, din cauza epidemiei de coronavirus, care a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume si sa mobilizeze autoritatile sanitare internationale,…

- Virusul letal a ajuns in Statele Unite ale Americii. Autoritațile SUA au confirmat primul caz de coronavirus. Acesta a fost semnalat in statul Washington, in Seattle. Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor urmeaza sa faca un anunț oficial in seara de marți in legatura cu acest caz,…

- Autoritatile din China comanda asasinate in alte tari si isi infiltreaza spionii in diverse zone ale lumii. Dezvaluirile au fost facute chiar de un spion al Beijingului, care a fugit la Sydney impreuna cu familia și a acordat un interviu in presa din Australia, informeaza

- Autoritatile locale nu se uita la bani cand e vorba de Sarbatori. La capitolul "Cultura, recreere și religie", in ședința Conisliului Local din 24 octombrie, s-a stabilit ca 143.000 de lei sa fie puși deoparte pentru activitațile specifice sarbatorilor de iarna. Din acești bani, 28.000 de lei vor…