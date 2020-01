Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a afirmat, sambata, pe Facebook, ca susține introducerea unui salariu minim european reprezentand 60% din salariul mediu al fiecarui stat membru. PSD subliniaza ca Romania se afla printre țarile cu cele mai scazute salarii minime din Europa.PSD susține introducerea…

- Salariul minim in statele europene este intre 300 și 2.000 de euro. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim, iar in Albania, aspiranta la aderarea la clubul european, este cel mai scazut salariu minim. Romania se afla, alaturi de Bulgaria și Ungaria, printre țarile cu cele mai scazute salarii minime.…

- PES activists Romania a organizat sambata, 18 ianuarie 2020, la Bucuresti, Forumul Național PES activists Romania. Tematica aleasa, „Un nou contract social european – 300 de activisti pentru un mesaj de stanga european“, a generat o dezbatere interactiva cu privire la proiectele de politici publice…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, Guvernul a decis sa mareasca salariul minim pe economie. Aceasta modificare a fost facuta publica in Monitorul Oficial, tot acolo se explica si majorarea salariului minim brut pe economie, de la suma de 2080 de lei, la 2230 de lei. Astfel, romanii care au inregistrat in…

- Un suvoi de entuziasm, incrancenare, fericire, durere, eliberare, dar si nenumarate alte sentimente si ganduri intiparite, din intamplare, pe pelicula. Aceste instantanee ale libertatii, realizate in Romania si in alte tari foste comuniste (Bulgaria, Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia și Ungaria)…

- Brașovul se alatura „Campaniei internationale impotriva violentei de gen”. Urmeza 16 zile de activism in Romania, Bulgaria si Ungaria! Politia Romana, alaturi de organizatii din tara noastra si agentii de aplicare a legii din Bulgaria si Ungaria, este parte a campaniei regionale a OSCE…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut anul trecut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…