- olAutoritatile publice pot aplica in cadrul unui apel de proiecte in valoare de 250 milioane de euro pentru a obtine finantare in vederea realizarii de investitii in echipamente si utilaje destinate obtinerii independentei energetice, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE),…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene da startul, marti, unui apel de proiecte in valoare de 250 de milioane de euro destinat autoritatilor publice locale, pentru investitii in echipamente si utilaje care sa vizeze obtinerea independentei energetice. In total, autoritatile locale vor avea…

- Potrivit MIPE, ”avand in vedere efectele crizei din Ucraina, care au condus la cresterea pretului la materialele de constructii in medie cu peste 60%, in timp ce pretul la utilitatile publice (energie, gaze naturale, combustibil) a crescut in medie cu peste 40%, Ministerul Fondurilor Europene, prin…

- Aceasta masura are ca obiectiv cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse regenerabile mai putin exploatate. De asemenea, se urmareste reducerea…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a lansat joi in consultare publica Ghidurile Solicitantului pentru investitii in productia de energie din surse regenerabile – autoritati publice locale. Bugetul alocat…

- Printr-o noua schema de ajutoare de stat și de minimis, firmele romanești vor putea obține noi granturi de cate 50.000-500.000 de euro. Banii vor putea fi utilizați pentru panouri solare, turbine eoliene ori anveloparea termica a cladirilor, conform Ordonanței de urgența 112/2022, publicata in Monitorul…