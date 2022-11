VEȘTI BUNE: În 1 Decembrie se redeschide patinoarul de gheață la Panoramic Colibița Zona de munte a județului este deja acoperita de zapada. Iar veștile bune continua: patinoarul de gheața de la Panoramic Colibița se deschide in 1 Decembrie! Iarna s-a instalat deja in zona de munte a județului. Aseara a nins frumos și in zona Tihuța și Colibița . 1 de 5 Iar veștile bune continua. Cei de la Panoramic Colibița lucreaza de cu zor la redeschiderea patinoarului. Astfel, in 1 Decembrie sunteși așteptați sa sarbatoriți Ziua Romaniei pe gheața. Patinoarul e perfect nu doar pentru patinaj, dar și pentru hochei. Pe timp de zi sau de noapte, patinoarul de la ”marea de la munte” ii așteapta… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

