Vestea tristă primită de Simona Halep. A murit Nicușor Ene, unul dintre primii ei antrenori Simona Halep a anunțat pe contul sau de Facebook ca unul dintre primii ei antrenori, Nicușor Ene, a murit.Nicușor Ene, unul dintre cei care au inițiat-o in tenis pe Simona Halep, a murit. Anunțul a fost facut chiar de marea campioana pe contul ei de socializare.Simona Halep a primit vestea de la mama sa, prin telefon."Doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe mama… astazi apelul s-a incheiat cu vestea trista ca Domn Profesor Ene ne-a parasit, o persoana blanda care nu m-a certat nici macar o data in toți acei 4 ani in care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- ​Simona Halep a anunțat, sâmbata, pe pagina sa de Facebook, cooptarea în echipa sa a lui Artemon Apostu-Efremov.Simona Halep a publicat sâmbata o fotografie pe pagina sa de Facebook în care aparea și noul antrenor secund, Artemon Apostu-Efremov. Fotografia postata de jucatoarea…

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…

- Doliu mare in muzica populara romaneasca: Artistul iubit de milioane de romani a murit… Din pacate a facut infarct O veste trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare…

- Vești triste pentru fanii lui Florin Salam. In urma cu scurt timp, chiar Roxana Dobre a afacut anunțul pe care nimeni nu voia sa il auda. Deși celebrul manelist trebuia sa fie deja in turneu, lucrurile stau altfel pentru cantareț, care trece printr-o cumpana.

- Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, tara in care, de altfel, se stabilise de ceva vreme, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul pe pagina de Facebook. TRAGEDIE IN SPORT. A murit dupa ce a participat…

- Vestea falsa ca Mihai Constantinescu ar fi murit le-a intrigat pe Mihaela Constantinescu (62 de ani), fosta lui soție, și pe cantarteața Mirabela Dauer (72 de ani). Informația a fost vehiculata azi de presa tabloida. Mihaela Constantinescu a vorbit despre un zvon „inuman” și a povestit ca era aproape…

- Politistul Andrei Ionuț Aursulesei, care a fost gasit impuscat in cap, la inceputul lunii august, in masina personala, pe un deal de la marginea cartierului Burdujeni din Suceava, a murit, luni, dupa o luna si jumatate de spitalizare, in urma unei hemoragii puternice. Anuntul mortii tanarului politist…