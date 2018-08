Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 1 WTA, a anunțat in aceasta seara ca nu va mai participa la turneul de la New Haven, competiție care a inceput duminica. Oboseala acumulata in ultimele doua saptamani, cand a caștigat turneul de la Montreal și a jucat finala la Cincinnati, a fost motivul invocat de Simona Halep. "Imi…

- Simona Halep s-a accidentat, in finala pierduta la Cincinnati! Liderul mondial a anuntat ca se retrage de la Connecticut Open. Halep a spus ca are o problema la calcaiul lui Ahile si se va odihni saptamana aceasta pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018."Din pacate, numarul…

- SIMONA HALEP LESIA TSURENKO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport: Halep s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, intr-o ora si 29 minute cu Ashleigh Barty. Meciul ar fi trebuit sa aiba loc noaptea trecuta, dar a fost amanat din cauza ploii pentru astazi, la ora 18.00. Chiar si cu aceasta amanare, confruntarea…

- Simona Halep (1 WTA) si Irina Begu (55 WTA) se pot intalni in turul 2 de la Cincinnati. Liderul mondial este deja prezent in runda secunda, in timp ce Irina trebuie sa treaca de Ajla Tomljanovic (Australia; 58 WTA), informeaza mediafax. Simona Halep a castigat Rogers Cup, dupa o finala foarte…

- Simona Halep (1 WTA) si Irina Begu (55 WTA) se pot întâlni în turul 2 de la Cincinnati. Liderul mondial este deja prezent în runda secunda, în timp ce Irina trebuie sa treaca de Ajla Tomljanovic (Australia; 58 WTA).

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a caștigat finala turneului de la Montreal, dupa ce a invins-o dramatic pe Sloane Stephens, locul 3 WTA, scor 7-6, 3-6, 6-4. (Detalii aici) Simona Halep nu va avea pauza dupa ce a caștigat al 18-lea trofeu din cariera sa. Liderul mondial va avea o perioada aglomerata,…

- Numarul 1 mondial, Simona Halep, a facut unele dezvaluiri dupa ce a ratat calificarea mai departe la Wimbledon. Românca a spus ca este foarte obosita. ”Sunt obosita mental, pentru ca am avut un an extrem de încarcat. Am câstigat un turneu de…

- SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Simona Halep, liderul WTA, va juca sambata, de la ora 15.00, cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul trei al turneului de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori. SIMONA HALEP SU-WEI HSIEH LIVE…