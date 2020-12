Vestea mult asteptata. Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat utilizarea pe teritoriul UE al vaccinului de la Pfizer

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat in comun de compania americana Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, fiind ultimul pas pentru a permite Europei sa inceapa vaccinarile in decurs de o saptamana, relateaza Reuters. Tari ale Uniunii Europene,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat azi autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului anti-Covid-19 realizat de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza agerpres . Acesta este primul vaccin anti-Covid-19 aprobat de EMA, autoritatea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand incepe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania…

- Primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion și va fi o tranșa simbolica, de pana in 10.000 de doze, din care vor putea fi vaccinați 5.000 de oameni, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, citat de Hotnews. El a facut…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor putea sa inceapa vaccinarile impotriva coronavirusului in „aceeași zi” in semn de solidaritate, potrivit RTE . Declarația acesteia a fost facuta in Parlamentul European…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat marți ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile Reuters și DPA. Inițial decizia era anunțata pe 29 decembrie,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer-BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, relateaza Reuters. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ca un aviz pozitiv al…

- Plasmafereza, "folosita prea tarziu in Romania" Foto: Arhiva/Facebook.com. În cele șapte luni de când România a autorizat colectarea de plasma de la pacienți care s-au tratat de COVID-19 și administrarea acesteia în cazurile grave, peste 600 de vieți au fost salvate, anunța…