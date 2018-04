Vestea la care nu se astepta nimeni! Anuntul a fost facut de Ionut Dolanescu

Stiri pe aceeasi tema

- ”Lie, lie, Ciocarlie, raman a voastra Marie”. Simbol al cantecului popular romanesc autentic, Maria Ciobanu se desparte definitiv de scena, dupa ce a scris o istorie prodigioasa de aproape șase decenii. Deși in putere, artista a luat acesta decizie din respect pentru imaginea și cariera sa impecabila…

- Dirijorul Ion Țibrea a incetat din viața. Acesta a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, precum Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu și mulți alții. Anunțul despre decesul dirijorului Ion Țibrea a fost facut de Adela Vandevenne. "Astazi dimineața…

- Giani Kirita s-a comportat foarte ciudat in timpul jocului de miercuri. A stat mai tot timpul pe banca fara sa zica nimic, nu si-a mai incurajat echipa, iar la final a fost lipsit de orice reactie, stand nemiscat in ploaie. La ceremonia de dupa joc sportivul a dezvaluit ce i se intampla, iar…

- "Un atac justificat noaptea trecuta. Multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea si puterea lor Armatelor lor. Nici nu se putea un rezultat mai bun. Misiune indeplinita!", a scris Donald Trump pe Twitter la cateva ore de la atacurile aliatilor occidentali in Siria. O alianta…

- Hua Chunying, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat ca Beijingul se opune utilizarii fortei pe arena internationala si a adaugat ca orice actiune militara efectuata fara acordul Consiliului de Securitate al ONU incalca principiile de baza ale dreptului international.…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blogul sau un mesaj in care face referire la posibile momente grele pentru o cantareața de muzica populara. Maria Ghiorghiu, o noua profetie despre Romania: "Cutremurele le vad, le scriu si lacrimile curg siroaie" "Aud un glas care spune ceva tare ingrijorator.…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…