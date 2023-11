Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat, marti, ca pana in prezent 250 de primarii au solicitat derogari de la ordonanta care prevede plafonarea cheltuielilor la sfarsit de an, mentionand ca, in situatiile „bine justificate”, Guvernul le va da curs, in…

- Vestea, despre primarii liberali care pleaca la PSD: Nu consider ca sunt o pierdere pentru PNLMinistrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat, marti, ca primarii liberali care pleaca la PSD nu reprezinta o pierdere pentru PNL, mentionand ca aceia care au avut…

- Susțin ideea unei administrații mai suple, mai eficiente, cu mai puține UAT-uri, prin reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei. Consider ca reorganizarea administrativ-teritoriala și regionalizarea ar putea contribui la consolidarea capacitații administrative la nivel local și dezvoltarea…

- Astfel, procedurile administrative vor fi mai previzibile si se vor stabili reguli cadru aplicabile pentru orice procedura administrativa din administratia publica. Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 5 octombrie 2023, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, se afla azi intr- o vizita de lucru in județul Satu Mare pentru a discuta cu autoritațile publice locale despre proiectele implementate prin intermediul programelor coordonate de Ministerul Dezvoltarii. La inițiativa prefectului…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea s a aflat astazi, 2 octombrie 2023, intr o vizita de lucru in Mehedinti, unde s a intalnit cu autoritatile publice locale din judet, pentru a discuta despre proiectele implementate prin intermediul programelor coordonate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, a discutat joi cu primarii despre finanțarea proiectelor de investiții din localitațile vrancene. Ministrul Dezvoltarii a discutat cu edilii vranceni și despre problemele intampinate in derularea programelor de investiții…

- Ministrul Justiției: „Transportul feroviar din județ va deveni performant!” Ministrul Justiției și președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, și ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, au facut un tur de forța, duminica, 20 august, in Argeș. Mai intai au vizitat comuna…