Este vorba despre Jojo de la Insula Iubirii, care se pregatea sa devina mama. "Tragedia s-a intamplat cand eram gravida in cinci luni. Era fetita. Eram foarte fericita si abia asteptam sa se intample minunea. Din pacate… A fost o sarcina cu probleme, iar in perioada respectiva am avut niste necazuri, cu mama. Mi-am neglijat sanatatea, iar stresul si problemele si-au pus amprenta si au condus la pierderea sarcinii", a declarat Georgiana, pentru spynews.

