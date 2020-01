Stiri pe aceeasi tema

- Filmul sud-coreean „Parasite” se numara printre productiile nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, categorie la care au mai fost nominalizate productii precum „The Irishman” si „Joker”.

- „Once Upon a Time... in Hollywood“, regizat de Quentin Tarantino, a fost desemnat cel mai bun film la gala Critics’ Choice Awards de duminica, unde „Fleabag“ si „Succession“ au fost alese cele mai bune seriale.

- Sindicatul producatorilor americani, Producers Guild of America a anunțat marți lista nominalizaților pentru cea de-a 31-a ediție a premiilor considerate una dintre cele mai relevante surse de previziuni pentru Oscaruri, printre nominalizați regasindu-se ”1917” și ”Parasite”, anunța MEDIAFAX.Sindicatul…

- Lungmetrajul "1917", dedicat Primului Razboi Mondial, pelicula "Once Upon a Time... in Hollywood", cu o actiune plasata in anii 1960 la Los Angeles, serialul de comedie "Fleabag", serialul dramatic "Succession" si miniseria TV "Chernobyl"

- Dupa ce Pink a donat 500.000 de dolari, Nicole Kidmananunța pe Instagram ca doneaza și ea 500.000 de dolari pentru a susține pompierii in lupta cu flacarile din Australia. „Sprijinul, gandurile si rugaciunile familiei noastre sunt pentru toti cei afectati de incendii in toata Australia”, a scris actrita…

- DJ Wanda s-a deghizat in Regina Vampirilor de Halloween. Sotul ei, in Contele Dracula! Cei doi au impresionat invitatii afisandu-se cu costumatii speciale si machiaje inspaimantatoare. Karl a purtat o palarie demna de Contele Dracula, iar DJ Wanda a devenit, pentru o noapte, Regina Vampirilor. Vezi…

- Jennifer Lopez are 50 de ani, dar are un fizic de invidiat. Formele sale sunt fara reproș. Pe contul sau de Instagram, Jennifer Lopez a postat o fotografie in care apare in echipament sportiv, cu abdomenul la vedere, dupa o sesiune de exerciții la sala de sport. Vedeta arata impecabil, afișand un trup…

- Jennifer Aniston pare sa se bucure din plin de noul sau cont de Instagram, pe care și l-a deschis in urma cu cateva zile. Actrița de la Hollywood este atat de incantata incat deja a publicat cateva imagini și filmulețe. Cea mai recenta fotografie postata este chiar din copilaria ei. „Tbt (n.r. inapoi…