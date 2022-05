Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista in lumea fotbalului. Celebrul agent de jucatori Mino Raiola s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Anunțul tragic a fost facut de familia impresarului pe pagina de Twitter a acestuia.

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Jovan Markovic, a fost foarte bucuros pentru succesul inregistrat la Pitești, 4-0 cu FC Argeș. „A fost un meci greu pana am reușit sa deschidem scorul. Dupa a devenit mai lejer și ne bucuram ca am caștigat. Repriza a doua a fost foarte buna și sper sa continuam…

- Universitatea Craiova s-a impus in etapa #3 din play-off-ul Ligii 1 in fața celor de la FCSB, scor 2-0, iar victoria oltenilor a creat un val de nemulțumiri in randul roș-albaștrilor, care au acuzat arbitrajul. Craiova a deschis scorul de la punctul cu var, dupa ce Iulian Cristea l-a faultat pe Andrei…

- Aflat la cel mai bun sezon al sau, Andrei Ivan o duce foarte bine și in viața personala. Varful de 25 de ani care are 12 goluri in 26 de partide pentru CS Universitatea Craiova are o relație reușita cu fosta gimnasta Anda Butuc. Tanara in varsta de 21 de ani a fost legitimata la CS Dinamo, iar in 2014…

- Atacantul echipei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, a declarat la finalul meciului cu FCSB ca lovitura de la 11 metri pe care a primit-o a fost corect acordata, fiind lovit de Iulian Cristea. „Suntem fericiti ca am luat cele trei puncte. La golul anulat (al lui Edjouma – n.r.) chiar a fost fault,…

- Un fotbalist din Belgia a pierdut lupta cu leucemia. Sportivul care se bucura de un talent uluitor s-a stins recent din viața. Chiar soția sa a facut anunțul oficial care a șocat pe toata lumea. Clubul in care juca tanarul a declarat marți, dupa aflarea veștii, ca: ,,nu sunt suficiente cuvintele pentru…

- Cel mai bine cotat arbitru din Romania, Ovidiu Hațegan, are mai probleme de sanatate. Acesta a suferit un infarct și a fost operat de urgența la Timișoara.Potrivit GSP, Ovidiu Hațegan se afla in locuința acestuia din Arad in momentul in care a simțit dureri foarte puternice in zona pieptului. Totul…

- Veste uriașa in showbiz-ul romanesc. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca Pepe devine tata pentru a treia oara. Cunoscutul artist și iubita lui, Yasmine Ody, urmeaza sa fie parinți. Tanara mai are puțin și naște. Vor avea baiat sau fata?