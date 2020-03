Veste dureroasă despre Smiley şi Gina Pistol. "Trist, dar adevărat" Smiley a facut anunțul in cadrul emisiunii prezentate de Catalin Maruța, unde a precizat ca iubita sa nu este alaturi de el. "Gina e izolata la domiciliul ei. Trist, dar adevarat", a spus Smiley. Gina Pistol RUPE TACEREA. Detalii INTIME in premiera despre relatia cu Smiley Gina Pistol și Smiley traiesc o poveste de dragoste pe care cei doi au vrut sa o țina departe de ochii curioșilor. Se iubesc, se sprijina necondiționat, iar fanii lor se intreaba cand va avea loc marele eveniment. "Eu sunt bine cum sunt. Am vorbit cu el despre nunta. Eu nu ma grabesc, cred ca doar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

