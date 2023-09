Stiri pe aceeasi tema

- Accidentat pe 28 august in UTA - FCSB 2-1, Vlad Chiricheș (33 de ani) a primit o veste mare din Italia. Medicii din Peninsula pe care i-a vizitat fundașul central estimeaza ca acesta va reveni pe teren in maximum doua luni. Convins sa revina la FCSB in aceasta vara, Vlad Chiricheș a suferit o ruptura…

- Fostul fundaș central al celor de la FCSB, Dorin Goian (42 de ani), considera ca vicecampioana Romaniei este principala favorita la caștigarea titlului in Superliga in actuala stagiune. Trupa roș-albastra este liderul la zi al clasamentului, cu 18 puncte caștigate din 21 posibile. Bucureștenii au pierdut…

- Vlad Chiricheș (33 de ani), stoperul de la FCSB, s-a accidentat in meciul cu UTA, din etapa #7 a SuperLigii. In minutul 73 al partidei de la Arad, Chiricheș a sprintat incercand sa il prinda pe Rareș Pop. Fundașul central s-a oprit dintr-o data, dupa ce a simțit dureri la bicepsul femural de la piciorul…

- Vlad Chiriches s-a declarat „cucerit” de fanii FCSB-ului, dupa revenirea in Ghencea. Fundasul in varsta de 33 de ani a fost integralist in derby-ul cu CFR Cluj, din etapa a 4-a a Ligii 1. FCSB a revenit dupa opt ani in Ghencea si a fost incurajata de peste 28.000 de fani. S-a stabilit un nou […] The…

- Ce l-a nemultumit pe Vlad Chiriches dupa debutul la FCSB. Fundasul de 33 de ani a revenit in Liga 1 dupa 10 ani. El a fost titular in victoria celor de la FCSB de la Galati. Echipa lui Elias Charalambous a castigat cu 2-0 duelul cu Otelul Galati. Pentru formatia ros-albastra au marcat Octavian Popescu…

- Elias Charalambous a dezvaluit de ce l-a schimbat pe Vlad Chiriches in meciul Otelul – FCSB, scor 0-2, din etapa a 3-a a Ligii 1. Fundasul central a debutat la Galati, dar a fost inlocuit dupa 63 de minute. In locul sau a intrat Denis Harut. Vlad Chiriches a fost titularizat la scurt timp dupa […] The…

- Mihai Stoica e optimist ca Vlad Chiriches va semna cu FCSB. Managerul general al vicecampioanei a oferit noi detalii despre transferul fundașul la echipa lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu l-a convins inca pe fundașul de 33 de ani sa semneze cu echipa lui, dar negocierile vor continua in zilele…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca Vlad Chiricheș (33 de ani) se va antrena de miercuri la baza roș-albaștrilor din Berceni. Fundașul central dorit de FCSB este liber de contract și a primit propunerea de la Becali de a se antrena cu lotul condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.…