Veste bună pentru proiectul viitorului Centru de Mari Arși Primaria municipiului Targu Mureș a emis, in data de 24 noiembrie 2021, Autorizația pentru executarea lucrarilor de construire pentru "Reorganizarea fluxurilor medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgența Mureș, in vederea conectarii cu noul Centru de Arși", proiect incadrat in categoria de importanța B, clasa de importanța I. Potrivit documentului remis catre conducerea Spitalului Clinic … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

