Veste bună pentru locuitorii din Oarda de Sus! Autobuzele STP vor ajunge din nou pe strada Haiducilor In urma demersurilor consilierilor locali ai PSD Alba Iulia a fost inițiat un proiect de hotarare cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifara ”zona 1 municipiul Alba Iulia”. Astfel, se va actualiza programul de transport pentru linia 113. Cea mai importanta prevedere a proiectului de hotarare vizeaza reluarea transportului local de persoane pe strada Haiducilor din cartierul Oarda de Sus. Aceasta este o normalitate, nu o realizare! Informații privind traseul exact de deplasare și orele de trecere prin stații gasiți in fotografia atașata acestui… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

LOCURI DE MUNCA IN CEHIA /PRAGA ȘI GERMANIA / STTUTGART, MUNCHEN, BERLIN , FRANKFURT. SALAR INCEPAND DE LA 1100E la 3000E NETO (in funcție de calificare și cunoștințe de limba germana) Tel: +40744184190 / +40745848031 / +420724 801 977 Angajam muncitori calificați (ASISTENȚI MEDICALI, PERSONAL…

