Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat la scor de tenisul meciul de acasa cu Levante, 6-0, in etapa #36 din La Liga. Vinicius Junior a reușit un hattrick, in timp ce Karim Benzema, deși a inscris o singura data, l-a egalat pe legendarul Raul in clasamentul marcatorilor all-time ai formației din capitala Spaniei. Deja…

- Motive de bucurie pentru fanii celor de la CFR Cluj inaintea finalului de sezon. Aflați intr-o situație financiara complicata, ardelenii au primit licența pentru a participa in Liga 1 și in sezonul viitor. CFR are mari probleme financiare in acest an. Are o datorie uriașa catre Arlauskis și i s-a cerut…

- Atletico Madrid nu va respecta traditia din LaLiga si nu va oferi garda de onoare rivalei Real Madrid, care si-a asigurat etapa trecuta un nou titlu de campioana a Spaniei, informeaza lequipe.fr.

- Real Madrid a caștigat matematic titlul in La Liga, dupa victoria cu Espanyol, scor 4-0, din etapa #34. Dupa caștigarea trofeului, madrilenii au declanșat fiesta, sarbatorind pe strazile capitalei Spaniei. Carlo Ancelotti (62 de ani), antrenorul italian al lui Real Madrid, cunoscut in lumea fotbalului…

- Pep Guardiola (51 de ani), antrenorul spaniol, s-ar fi ințeles cu Manchester City pentru prelungirea contractului, anunța The Sun. Noua ințelegere dintre tehnicianul iberic și campioana Angliei va fi valabila pana in 2025, cu opțiunea de prelungire pe inca un an. Actualul contract dintre cele doua parți…

- Barcelona a repornit negocierile cu Ousmane Dembele (24 de ani) pentru prelungirea contractului scadent in vara. Deși in urma cu doua luni plecarea francezului de pe „Camp Nou” era aproape sigura, modul in care Xavi l-a revitalizat pe Dembele i-a facut atat pe catalani cat și pe fotbalist sa reinceapa…

- Ștefan Radu (35 de ani), fundașul roman, este foarte aproape sa semneze un nou contract cu Lazio, anunța italienii de la Corriere dello Sport. Actualul contract al lui Radu expira in vara, dar echipa din capitala Italiei vrea sa ii prelungeasca ințelegerea pana in vara anului viitor. In octombrie 2023,…

- Real Madrid este intr-o forma buna inaintea bataliei cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor. “Galacticii” au invins-o pe Real Sociedad cu 4-1 in meciul etapei a 27-a din campionatul de fotbal al Spaniei. Bascii au deschis scorul dintr-un penalty, transformat de Mikel Oyarzabal.