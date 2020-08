Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, 70th Anniversary Grand Prix, a cincea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care s-a desfasurat pe circuitul Silverstone, potrivit news.ro.Este primul succes al lui Verstappen din acest an, primele patru curse fiind castigate de…

- Plecat de pe poziția a patra în "70th Anniversary Grand Prix" de la Silverstone, Max Verstappen (RedBull Racing) a reușit sa produca surpriza și sa se impuna în fața piloților de la Mercedes. Lewis Hamilton și Valtteri Bottas au completat podiumul.Câștigatorii curselor…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas, care tocmai si-a prelungit contractul cu echipa Mercedes, s-a dovedit a fi cel mai rapid, vineri, in prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu aniversar al Formulei 1, care sarbatoreste implinirea a 70 de ani de la primul Grand Prix de Formula 1, pe circuitul…

- Max Verstappen se indrepta spre un loc trei in Marele Premiu al Marii Britanii in momentul in care Valtteri Bottas a abandonat in turul 50 in urma unei pene la cauciucul stanga-fața. Red Bull a decis imediat sa-l cheme la boxe pe olandez pentru a evita un scenariu similar, insa in ultimul tur pilotul…

- Mercedes a dominat fara emoții Marele Premiu al Marii Britanii, iar startul și cele doua intrari ale Safety Car-ului pe circuit au fost singurele elemente care au produs spectacol pe circuit intr-o cursa in care fanii au fost privați de depașiri spectaculoase. Ultimele doua tururi au fost insa de infarct…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, va pleca din pole position duminica, in Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1, pe circuitul de la Silverstone (5,891 km). In calificari, Hamilton l-a devansat pe coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas,…

- De la ora 16:10, ora Romaniei, a inceput Marele Premiu al Stiriei (o regiune din Austria), a doua cursa de Formula 1 a noului sezon. Turul 64/71 Top 10: Hamilton, Verstappen, Bottas, Albon, Perez, Ricciardo, Stroll, Norris, Sainz, Kvyat Turul 54/71 Clasamentul la varf: Hamilton, Verstappen, Bottas,…