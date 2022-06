Vergil Chitac. Unii constanteni doresc sa se aplice legea, ca s-au saturat sa vada biserici construite ilegal

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a transmis, vineri, referitor la conflictul dintre autoritatile locale ale municipiului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului cu privire la "biserica de pe trotuar", ca demolarea unei biserici este "un act tulburator si neavenit". El a adaugat…

- Ruptura intre primar si consilierii locali municipali, dupa ce acestia s au abtinut de la mai multe proiecte propuse de edil. Ultima data s a intamplat in sedinta de Consiliu Local Municipal din luna mai cand alesii locali nu au fost de acord cu proiectul care viza taluzul orasului Primarul municipiului…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a primit o luni, 16 mai, in vizita de lucru, pe Natalia Jukova, deputat in Consiliul Local al orasului partener Odesa, Ucraina.Au fost prezentate cu aceasta ocazie masurile de sprijin adoptate de catre Primaria municipiului Constanta fata de refugiatii…

- Cu ocazia zilei de 10 mai, cand se aniverseaza Ziua Regalitatii si Ziua Independentei de Stat primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis un mesaj. "O zi speciala pentru toti romanii, incarcata de o dubla semnificatie: Ziua Regalitatii si Ziua Independentei de StatAstazi marcam un moment…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac s a intalnit astazi cu David Muniz, Chargeacute; drsquo;Affaires al Ambasadei Statelor Unite in Romania. In cadrul intalnirii s a discutat despre sprijinul oferit de Constanta pentru refugiatii din Ucraina, precum si sprijinul municipalitatii pentru orasul…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care incearca sa lamureasca problema sediilor din Constanta folosite de Uniunii Artistilor Plastici din Romania."Ca sa fie clar si fara echivoc.Intentia administratiei locale este de a reabilita sediile atelierelor…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a publicat miercuri, 30 martie, pe site ul primariei, raportul privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Constanta pe anul 2021. Totodata, raportul a fost introdus pe ordinea suplimentara a sedintei ordinare CLM ce va avea loc joi, 31…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, l a primit astazi, in vizita de curtoazie, pe ambasadorul Italiei in Romania, E.S. Alfredo Maria Durante Mangoni.Au fost discutate situatia actuala socio economica a municipiului Constanta in conditiile razboiului din Ucraina, in particular situatia refugiatilor…