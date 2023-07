S-a aflat care a fost verdictul lui Mihai Stoica, dupa amicalul FCSB – PAOK, scor 1-1, din cantonamentul din Olanda. Ros-albastrii au remizat cu echipa antrenata de Razvan Lucescu cu mai putin de doua saptamani inainte de reluarea Ligii 1. Florinel Coman a deschis scorul cu o executie spectaculoasa, in minutul 24. Ca si in […] The post Verdictul lui Mihai Stoica, dupa FCSB – PAOK 1-1: „Asa suntem o alta echipa”. Ce a spus despre Siyabonga Ngezana si Alex Baluta appeared first on Antena Sport .