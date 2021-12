Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange se apropie de momentul extradarii din Marea Britanie dupa ce guvernul SUA a caștigat in instanța ultima etapa din aceasta speța, transmite noi.md cu referire la g4media. SUA au facut apel impotriva unei hotarari judecatorești din Marea Britanie din ianuarie conform careia fondatorul Wikileaks…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, poate fi extradat in Statele Unite ale Americii unde este acuzat de spionaj, a decis vineri, 10 decembrie, instanța britanica. Astfel a fost anulata o hotarare a unui tribunal din Londra, de la inceputul acestui an, conform careia Assange nu putea fi extradat din…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie a aprobat un nou tratament cu anticorpi contra Covid, care ar putea funcționa și impotriva variantei Omicron, anunța Sky news. Este vorba despre medicamentul Sotrovimab (Xevudy) dezvoltat de GSK și Vir Biotechnology. Tratamentul e destinat…

- Deputati francezi au cerut marti ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, sa primeasca azil politic in Franta pentru a nu fi judecat in Statele Unite, care au cerut extradarea lui din Marea Britanie, transmite AFP. Un proiect de rezolutie in acest sens a fost semnat de circa 40 de parlamentari…

- Organizatia Amnesty International le-a cerut marti autoritatilor americane sa renunte la acuzatiile impotriva fondatorului Wikileaks, Julian Assange, si celor britanice sa il puna in libertate imediat pe acesta, transmite dpa, potrivit Agerpres. Apelul facut marti de secretarul general al Amnesty…

- Guvernul britanic a anuntat ca renunta la intentia de a introduce pasaportul de vaccinare pentru a avea acces la cluburi de noapte sau alte locuri frecventate din Anglia, considerandu-l inutil datorita campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Nu mi-a placut niciodata ideea de a…

