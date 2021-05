Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a descoperit primul caz al unui cetațean roman infectat cu tulpina indiana de coronavirus. Acesta este al douasprezecelea caz depistat in Romania. Restul de 11 cazuri sunt cetațeni indieni. INSP a anunțat cele 12 cazuri de infectare cu tulpina B.1.617.2…

- Vaccinurile anti-Covid sunt eficiente impotriva ”tuturor variantelor” virusului, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit News.ro, care citeaza AFP. Organizația recomanda, totuși, evitarea calatoriilor internaționale din cauza variantei indiene a noului coronavirus, arata sursa citata.…

- In Romania nu se poate vorbi de transmitere comunitara cu tulpina indiana a Covid-19, a transmis, joi, Institutul Național de Sanatate Publica. Instituția a adaugat ca pana acum au fost confirmate 12 cazuri cu linia genetica B.1.617.2. Cele 12 cazuri au fost confirmate pana in 16 mai. Trei provin dintr-un…

- In timp ce in Europa situatia sanitara se imbunatateste, calatoriile internationale ar trebui sa fie in continuare evitate "in fata unei amenintari persistente si a unor noi incertitudini", a prevenit Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa, referindu-se mai ales la incertitudinile legate de o noua…

- INSP a anunțat vineri ca pana in 9 mai in Romania au fost identificate 10 cazuri de infectare cu linia genetica B.1.617.2 - tulpina dominanta care circula in ultimele saptamani in India și care a generat situația actuala din aceasta țara. Toate cazurile sunt la cetațeni indieni care lucreaza la doua…

- "La momentul respectiv, pe baza informațiilor existente, varianta B.1.617.2 a fost considerata mai putin agresiva, avand in vedere ca are doar una din cele 2 mutatii prezente la varianta indiana B.1.617.1 si care generase o crestere a numarului de cazuri in India. Detalii noi au aparut in documentul…

- Valeriu Gheorghita despre varianta indiana a tulpinii Sars-Cov-2 Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus, doctorul Valeriu Gheorghita, sustine ca nu sunt motive de îngrijorare în…