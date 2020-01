Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul care a produs teribilul accident din ianuarie de la Florești a fost trimis în iunie anul trecut în judecata. Patru membri ai familiei tinerei decedate au cerut despagubiri. Initial, Stefan Turdor Cârje a fost trimis în judecata pentru ucidere din culpa.…

- FOTO – Arhiva Horia Hulea, primarul comunei Florești, din județul Cluj, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. El este acuzat de crearea unui prejudiciu de peste 270.000 de lei la bugetul local, scrie EVZ. Horia Hulea, primarul comunei Florești, din Cluj, a fost condamnat vineri de magistrații de…

- Trei americani de culoare, condamnați la inchisoare pe viața cand erau adolescenți, au fost achitați și eliberați luni dupa ce au petrecut 36 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare, scrie AFP.Un tribunal din Baltimore, la nord de Washington, a stabilit ca Alfred Chestnut, Andrew Stewart…

- O crima care a avut loc în localitatea bistriteana Alunis a fost dezvaluita de un copil de sase ani. Micutul a povestit cum tatal lui, ajutat de mama lui, ar fi omorât un alt barbat si l-a transat dupa care l-a aruncat la câine. Cei doi soti au fost condamnati la 15 ani si …

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanta, a fost condamnat la opt ani, o luna si zece zile de inchisoare cu executare. Este decizia magistraților Curții de Apel Constanța care au dispus acordarea sumei de aproape un milion de euro cu titlul de daune morale și materiale, relateaza…

- Autorii crimei de lânga un local din Mediaș, la începutul acestui an, și-au primit, la începutul saptamânii, pedepsele. Ei sunt condamnați la închisoare între patru și 14 ani.

- Un cetatean roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie pentru o crima comisa in anul 2013, informeaza postul Sky News, potrivit Mediafax.ro.Cristian S. a recunoscut uciderea artistei Valerie Graves, care avea 55 de ani, in locuinta acesteia din Bosham (Sussex), in decembrie…