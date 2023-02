Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de dispozitive livrate a fost de 286 de milioane, in scadere fata de 329 de milioane in 2022. Aceasta inseamna ca volumul total de vanzari din 2022 a fost cel mai redus din 2013 si prima data de atunci cand vanzarile anuale au coborat sub 300 de milioane, a spus IDC intr-un raport. Producatorul…

- Capitalizarile Apple si Amazon au scazut cu cate 830 de miliarde de dolari in 2022, suma de 8 ori mai mare decat capitalizarea Intel, de 10 ori mai mare decat cea a PayPal, de 18 ori mai mare decat capitalizarea Snowflakes si de 49 de ori mai mare ca cea a Rivians, transmite Reuters. Uneori este nevoie…

- Uneori este nevoie de putina perspectiva pentru a determina cu adevarat amploarea unei statistici specifice. Acesta este cazul pierderilor gigantice inregistrate de Apple si Amazon anul trecut. Cele doua companii au inregistrat cele mai mari pierderi de capitalizare de piata in 2022. Capitalizarea Apple…

- Apelul, transmis de Gou intr-o scrisoare in urma cu mai bine de o luna, a jucat un rol major in a convinge conducerea Chinei sa redeschida rapid economia si sa se indeparteze de politica sa de toleranta zero la Covid-19, potrivit articolului WSJ, care citeaza persoane care cunosc subiectul. Biroul lui…

- India ar putea fi marele beneficiar al problemelor din China urmand sa devina tara unde se va muta o mare parte din productia dispozitivelor Apple, in frunte cu iPhone si iPad. Din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China, precum si, mai nou, a evenimentelor care afecteaza cea mai mare fabrica…

- Cea mai mare fabrica de iPhone-uri din lume s-a confruntat cu restrictii stricte legate de Covid-19 ,care au alimentat nemultumirea lucratorilor si au perturbat productia inainte de Craciun si de sarbatoarea Anului Nou Lunar chinezesc din ianuarie, deoarece multi lucratori fie au fost pusi in izolare,…

- In ultimele zile tot mai multi muncitori de la fabricile Foxconn din China fie si-au dat demisia, fie au protestat contra masurilor de lockdown si testare Covid. Lucrurile au ajuns atat de intense ca exista proteste de strada si violente, ceea ce are un impact serios asupra productiei de iPhone-uri.…