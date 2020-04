Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din Drumul Taberei va fi pus in funcțiune din iulie, anunțul a fost facut in aceasta seara de Lucian Bode, ministrul Transporturilor. El a dat asigurari ca si antreprenorii si-au asumat aceasta data.Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a anunțat in aceastaseara ca la sfarșitul lunii mai…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur de 400 de salariati se afla in somaj tehnic, dupa carantinarea orasului Suceava, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor,…

- Jumatate din cei 129 de angajati ai Aeroportului Iasi vor intra in somaj tehnic, a anuntat luni, directorul aerogarii, Catalin Bulgariu, pierderile inregistrare in aceasta luna fiind de sase milioane de lei.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei.Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…

- Ziarul Unirea Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Mai mult de 13.000 de oameni vor intra in șomaj tehnic dupa ce Uzina…

- Romania ia in calcul foarte serios atacarea Pachetului Mobilitate 1 la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, daca va trece in forma actuala, intrucat implementarea lui ar insemna un dezastru pentru transportul de marfa romanesc, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor,…