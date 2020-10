Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele medicului venezuelean Jose Gregorio Hernandez, denumit „doctorul saracilor”, au fost exhumate luni la Caracas, Venezuela, in cadrul unei ceremonii, inaintea beatificarii sale, relateaza Hotnews.Jose GregorioHernandez (1864-1919) va fi proclamat binecuvantat de Biserica Catolica la odata care…

- Un barbat care locuieste in aceeasi resedinta de la Vatican in care locuiește si papa Francisc a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a intrat in izolare, a informat sambata biroul de presa de la Vatican, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Programul suveranului pontif nu a suferit modificari.

- Poliția din Milano a anunțat arestarea unei femei în vârsta de 39 de ani care a lucrat pentru cardinalul Angelo Becciu, un înalt oficial al Vaticanului care a fost obligat sa își dea demisia luna trecuta în urma unor suspiciuni de deturnare de fonduri, relateaza BBC.Cecilia…

- Guvernul de la Berlin ii sugereaza regelui Thailandei sa se intoarca la el acasa. Monarhul locuiește de la inceputul pandemiei intr-o stațiune montana din Bavaria. Asta, in timp ce țara lui a fost cuprinsa de o mișcare de protest care cere schimbari radicale, inclusiv reducerea privilegiilor regelui,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca scoala nu se va relua fizic in acest an in tara sa din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, citata de Agerpres. Masura a fost luata ”uitandu-ne la redeschiderea scolilor in lume”, care a dus la o inmultire a contaminarilor, a explicat Nicolas…

- PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere și democratice, AVÂND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntrerupta în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale; CONSIDERÂND actele…

- Francisc Anton Tasso a fost un preot misionar din Savona, originar din Italia si care a murit la Rachiteni, in 5 martie 1765, viata sa fiind intesata de evenimente care au fost incadrate de Biserica Catolica drept minuni. De aceea moastele, care s-au pastrat pana astazi, vor fi reinhumate la Rachiteni,…