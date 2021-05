Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Nicolas Maduro a cerut miercuri "ridicarea imediata a tuturor sanctiunilor" impotriva Venezuelei ca prim punct al negocierilor cu opozitia, in urma propunerii de dialog prezentate la 11 mai de Juan Guaido, noteaza AFP preluat de agerpres. In contextul acestor discutii, Nicolas Maduro…

- Imbracat tot in negru, dar fara masca de protecție, Steven Seagal, i-a oferit o katana presedintelui Maduro, care nu s-a lasat rugat prea mult de jurnalisti si a acceptat sa pozeze in diferite ipostaze de lupta.Nicolas Maduro a fost reales in 2018 in urma unor alegeri prezidentiale criticate si boicotate…

- Reacția in lanț a țarilor Alianței Nord-Atlantice de susținere a sancțiunilor impuse Rusiei de Statele Unite este o pseudo-solidaritate și un semn al unei discipline de bloc vicioase, a declarat reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comentand expulzarea diplomaților…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP preluat de agerpres. Negociatorii americani…

- Iranul nu isi va opri activitatea de imbogatire a uraniului 20% inainte ca SUA sa ridice toate sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti postul public iranian de televiziune, citand o oficialitate iraniana, dupa ce media americane au relatat ca Washingtonul va face o noua propunere de lansare…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus ca tara sa sa plateasca pentru vaccinuri impotriva noului tip de coronavirus cu petrol, chiar daca a oferit putine detalii despre cum ar functiona o astfel de schema, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Un tanar a fost reținut dupa mesajul de amenințare…

- Miercuri, 24 februarie, autoritatile de la Caracas au decis sa o expulzeze pe Isabel Brilhante Pedrosa ca represalii la o noua serie de sanctiuni decretate de UE impotriva a 19 responsabili si inalti functionari ai guvernului. Diplomata de nationalitate portugheza a primit un termen de 72 de ore pentru…

