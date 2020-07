Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte a Marii Britanii a anuntat joi ca a considerat 'fara echivoc' recunoasterea opozantului Juan Guaido ca 'presedinte interimar' al Venezuelei, intr-un caz ce vizeaza stabilirea autoritatii ce poate dispune de rezervele de aur ale acestei tari depozitate la Banca Angliei, transmit…

- Justiția britanica a anunțat joi ca a decis recunoașterea „fara echivoc” a liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte legitim al țarii într-un caz menit sa tranșeze cine are autoritate asupra rezervelor de aur depozitate la Banca Angliei, relateaza AFP și Reuters.„Guvernul…

- Eurodeputata USR ​Clotilde Armand scrie luni, într-o postare pe Facebook, ca primarul PSD al Sectorului 1 din București, Daniel Tudorache, a dat-o în judecata pentru ca a publicat date despre achizițiile Primariei și îi cere sa plateasca daune în valoare de 113.000.000 lei. Clotilde…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP. 'Cele doua parti propun sa lucreze in…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Cele doua parti…

- Ziua Tatalui 2020 este sarbatorita duminica, 10 mai. Ziua Tatalui este celebrata, in Romania, in mod oficial, in cel de-al doilea weekend al lunii mai.Romania a intrat, incepand din 2010, in randul țarilor care marcheaza Ziua Tatalui. Potrivit legii 319/2009, in prima duminica din luna mai este sarbatorita…

- Membri ai opozitiei venezuelene au negociat in octombrie un acord - in valoare de 213 milioane de dolari - cu o mica societate de securitate din Florida, pentru ca aceasta sa realizeze o operatiune in Venezuela cu scopul indepartarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, arata acest document…

- Banca Angliei a lasat joi nemodificata dobanda de baza, dar in paralel a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a Produsului Intern Brut al Marii Britanii, ceea ce ar fi cea mai grava prabusire inregistrata de Marea Britanie in peste 300 de ani, informeaza Reuters, citat…