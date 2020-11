Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 22 octombrie 2020, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu", condusa de dirijorul Lior Shambadal, va susține, de la ora 19.00, un program integral semnat de Wolfgang Amadeus Mozart, in regim live, in cadrul stagiunii online. Concertul este transmis in direct, fara spectatori, din Sala…

- Cele mai mari venituri trimestriale ale aplicațiilor de mobil le-au atras TikTok, YouTube si Tinder. Zoom este noul venit in topul celor mai descarcate aplicatii de mobil. Veniturile trimestriale ale aplicatiilor de mobil au ajuns la 29 de miliarde de dolari, potrivit eg24.news . Veniturile in trimestrul…

- Precizia Sacele pornește cu ganduri mari in noul sezon competițional și s-a intarit considerabil pe banca tehnica. Așa cu anunța publicația Opinia Saceleana, fostul mare internațional roman, Tiberiu Ghioane, este noul antrenor principal al formației rosso-nerri. In cariera de jucator, Ghioane a trecut…

- Vedeta Antenei 1, Dan Negru, a analizat succint noua televiziune de stiri, Aleph News, lansata de Adrian Sarbu. Dan Negru sustine ca vremea știrilor echilibrate pe care le vrea Sarbu a trecut. Vedeta aminteste ca singurul roman care a contat in televziunea mondiala n-a fost Sarbu, ci Valeriu Lazarov.…

- Sindicatul Europol acuza ca politistii din Roman sunt trimisi in misiuni cu masini din 2006, fara aer conditionat si servodirectie, la 35 de grade Celsius, in timp ce autospecialele noi stau in garajul unitatii la dispozitia sefilor, potrivit news.ro.”Senzatia-i majora cu 40 la ora ne zicea…

- Narcis Hogea, tatal celui de-al 60-lea tanar mort in incendiul din Colectiv, a anuntat pe Facebook ca, dupa ce statul roman „l-a tras de urechi” ca a indraznit sa ceara urgentarea dosarului „Colectiv”, acum a primit o somatie sa plateasca cheltuieli judiciare in valoare de 100 lei, pentru a nu fi…

- Cu 1,24 de milioane de abonați pe YouTube , peste 34.200 de like-uri pe Facebook și peste 5000 de urmaritori pe Instagram , „Howl Of A Dog” ne arata ca social media poate sa fie un teren deosebit de fertil pentru faptele bune. Proiectul „Howl Of A Dog” este unul cu adevarat deosebit, care nu are cum…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…