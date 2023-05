Vegetarienii și veganii pierd teren în fața unui nou curent: Flexitarianismul Peste 2 miliarde de oameni sunt supraponderali sau obezi, mai ales in lumea occidentala. In același timp, 811 milioane de oameni nu primesc suficiente calorii sau nutriție, mai ales in țarile cu venituri mici și medii, scrie Scientific American . Dietele nesanatoase au contribuit la mai multe decese la nivel global in 2017 decat orice alt factor, inclusiv fumatul. Pe masura ce populația lumii continua sa creasca și tot mai mulți oameni incep sa manance așa cum o fac occidentalii, producția de carne, lactate și oua ar trebui sa creasca cu aproximativ 44% pana in 2050, potrivit Organizației ONU… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

