Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de șase ani a fost mușcata de un caine in timp ce se afla cu parinții la niște prieteni. Fetița a fost dusa la spital pentru ingrijiri.„In seara zilei de 21 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean care face legatura intre municipiul Resita si comuna Lupac, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, in evenimentul rutier au fost implicate…

- Anca Serea a dezvaluit ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in trecut. De ce a ajuns vedeta, de urgența, la spital. Cu ce problema s-a confruntat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Berna trece prin momente foarte dificile! Iubitul ei, Vadim Covalciuc, a fost operat de urgența, asta dupa ce s-a accidentat grav. In exclusivitate pentru Antena Stars, blondina a povestit ce i s-a intamplat fotbalistului. Iata ce declarații a facut vedeta!

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Fotbalul este in stare de șoc, dupa ce portarul celor de la PSG, Sergio Rico, a ajuns de urgența la spital. Acesta ar fi suferit un accident in timpul unei partide de calarie și a fost transportat cu elicopterul la spital, acolo unde este internat in stare foarte grava.Sergio Rico se afla in orașul…

- Gino Iorgulescu, șeful LPF, internat de urgența in spital dupa ce ar fi facut infarctȘeful Ligii Profesioniste de Fotbal are din nou probleme cu sanatate. Gino Irgulescu este internat la spital, dupa ce a suferit un infarct. CITESTE SI VIDEO Elevii i-au cantat președintelui 'O lume minunata'!…

- Rafaelo, unul dintre cei mai cunoscuți tik-tokeri din Romania, a ajuns de urgența la spital din cauza unui accident pe care l-a suferit la fotbal. Cantarețul a postat mai multe imagini pe rețele de socializare și a oferit detalii despre starea lui de sanatate. Iata ce a pațit!