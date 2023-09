Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din Romania, cu una dintre cele mai longevive cariere in domeniu. Recent, vedeta știrilor Pro TV a implinit 51 de ani, ocazie cu care a bifat o noua apariție de senzație. Iata cum s-a fotografiat vedeta și ce detaliu a atras toate privirile…

- In urma cu aproape doi ani, Laurette a luat decizia de a se muta in Paris. Vedeta spune ca nu iși mai dorește sa revina in Romania și ca ii este bine in Paris, acolo unde și lucreaza de ceva timp.

- Larisa Udila se afla intr-o vacanța frumoasa in Italia, dar nu singura, ci alaturi de soțul ei, Alexandru Ogica, și fiul lor, Milan. Cu toate ca vedeta ar trebui sa fie relaxata, aceasta a avut parte de momente de panica. Iata de ce a fost speriata influencerița!

- Ne aflam in plin sezon estival și majoritatea oamenilor și-au planificat o vacanța acum. Printre cei care au ales sa plece peste hotare in concediu se numara și Radu Valcan și Adela Popescu. Pentru ei, insa, lucrurile nu au mers tocmai cum se așteptau, pentru ca au avut parte de o experiența ciudata,…

- O vedeta din Romania trece prin clipe de groaza! Celebra prezentatoare TV a ramas fara auz și este disperata! A vorbit despre toata experiența prin care a trecut dupa ce i s-a spart timpanul, dar și cum va scapa de aceasta problema de sanatate. Cum s-a ales cu timpanul fisurat Clipe de coșmar pentru…

- Nu mai este o surpriza faptul ca indragitului comediant Dan Badea ii plac vacanțele. Ultima sa vacanța a avut loc in Grecia. Acesta a fost insoțit de soția sa, Madalina Badea. Cei doi s-au indrgostit de litorarul grecesc. Mai mult, vacanța planuita de cei doi a fost mai plina de surprize decat se așteptau.…

- Din cauza fricii de zbor, Anca Serea e nevoita ca de ani de zile sa calatoreasca doar cu mașina sau doar cu trenul, insa a trecut și prin peripeții in vacanțele pe care le-a avut alaturi de soț și de copii. Vedeta ne-a povestit despre felul in care ea și familia au fost umiliți intr-una dintre vacanțe…