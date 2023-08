Stiri pe aceeasi tema

- ”Clanul“ Doldurea, un business total de 1,2 mld. lei in piata de GPL derulat prin intermediul a sase companii, patru dintre acestea fiind inregistrate in Caracal, acolo unde primar e chiar tatal fratilor Doldurea, anunța Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.Flagas, compania care detinea depozitul…

- Procurorii DNA se afla miercuri dimineata la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, in conditiile in care, in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia, pe rolul DNA au fost inregistrate doua dosare penale, formate in urma sesizarilor din oficiu, in legatura cu autorizarea…

- Patronul stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea, rastoarna ipotezele anchetatorilor și spune ca este exclus ca incendiul care a rezultat in 58 de victime și doi morți sa fi fost cauzat de o țigara aprinsa și aruncata in mod neglijent.Ionuț Doldurea spune ca așa a vrut Dumnezeu, ca in acea zi sa…

- Explozia de la stația GPL din Crevedia a lasat in urma zeci de raniți și doi morți. Se pare ca mai multe instituții ale statului cunoșteau activitatea desfașurata, insa nu s-a facut niciun control.

- DNA afirma oficial ca pe rolul Direcției au fost inregistrate doua dosare penale, formate in urma sesizarilor din oficiu, avand ca obiect savarșirea de catre funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in legatura…

- Stancu Georgiana, președinte UAT Crevedia a spus ca exista 6 case arse in totalitate, din cele 20 care au suferit avarii grave și ca au vorbit cu toți cei 6 proprietari. Șefa din primarie spune ca ii identifica pe cei cu probleme și spune ca sunt doua cazuri oncologice printre victimele deflagrației…

- Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat ca pompierii vor verifica stațiile GPL din toata țara. Controale s-au facut și pana acum, dar la Crevedia nu se știa ca stația funcționa, a explicat Arafat. Declarațiile au fost facute duminica.Vezi și : BREAKING - Ce a provocat dezastrul de la Crevedia : Motivul incredibil…

- Pompierii militari valceni au fost solicitați, azi dimineața, prin apel la 112, pentru a salva un cal cazut intr-un puț cu diametrul de 1,5 m. Incidentul a avut loc in sat Spinu, comuna Perișani.S-au deplasat de urgența la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi și echipajul…