- Vaticanul a clarificat, marti, pozitia Papei Francisc cu privire la Ucraina si a denuntat "razboiul barbar declansat de Rusia", dupa o declaratie a Suveranului Pontif care a iritat diplomatia ucraineana si care o viza pe fiica asasinata a ideologului rus Aleksandr Dughin,

- Rusia a acuzat Ucraina ca ar fi in spatele asasinarii langa Moscova a Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, ale carui idei se regasesc in politica promovata in prezent de presedintele rus Vladimir Putin.

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov, a declarat marti ca asasinarea Dariei Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, a fost o 'executie savarsita de serviciile secrete ruse, Ucraina neavand nimic de a face cu aceasta',…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina, au relatat agentiile de presa rusesti. Dughina, fiica proeminentului ideolog Alexander Dughin, a fost ucisa sambata seara, cand un presupus dispozitiv exploziv…

- Papa Francisc a declarat duminica ca dorește foarte mult sa viziteze Ucraina, in eforturile sale de a incerca sa puna capat razboiului care dureaza deja de cinci luni și pe care l-a denunțat in mod repetat, scrie Reuters . „Am o mare dorința de a merge la Kiev”, a spus Suveranul Pontif atunci cand a…

- Președinta Maia Sandu ar putea face o vizita la Kiev, unde ar urma sa aiba o intalnire cu președintele Volodimir Zelenski. „Exista un asemenea plan. O sa revin cu mai multe detalii atunci cand lucrurile vor fi confirmate”, a precizat președinta Republicii Moldova, citata de presa de la Chișinau. Declarația…

- Sefii de stat care fac parte din Formatul Bucuresti 9 au adoptat, dupa intrunirea de vineri, o Declaratie in 11 puncte in care au condamnat din nou agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, au reiterat sustinerea suveranitatii Ucrainei si au aratat continua disponibilitate de a sprijini Ucraina. ”Razboiul…