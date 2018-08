Vaticanul corectează o declaraţie a Papei In cadrul unei conferinte de presa sustinuta duminica in avionul de intoarcere la Roma din vizita sa apostolica in Irlanda, Papa le-a recomandat parintilor sa recurga la psihiatrie daca descopera la copiii lor inclinatii timpurii spre homosexualitate, relateaza AFP. Trebuie sa se tina seama de varsta persoanei, a explicat Papa, intrebat de un jurnalist ce le-ar recomanda acelor parinti care constata orientari homosexuale la copiii lor. ''Cand se manifesta inca din copilarie, sunt multe lucruri de facut, prin psihiatrie, pentru a vedea cum stau lucrurile. E altceva insa cand se manifesta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

