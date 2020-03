Vatican: Capela Sixtină și alte săli sunt accesibile pentru tururi online în timpul izolării Saptamânile de izolare fortata dau ocazia oricui doreste sa se plimbe virtual prin cele mai cunoscute încaperi de la Vatican, sali care altfel ar fi fost accesibile numai dupa ore sau chiar zile de asteptare, relateaza Mediafax.



Un tur al salilor din Vatican poate schimba perspectiva asupra importantei religiei în istoria europeana. Camerele aduna capodopere ale Renasterii si Iluminismului si vestigii antice, care rivalizeaza cu cele mai respectate muzee din lume. Turul virtual poate sa înceapa cu o perspectiva de 360 de grade a capodoperei semnate de Michelangelo,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

