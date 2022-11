Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de fose septice care nu s-au inscris pana la data de 30 octombrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate, conform unei legi intrate in vigoare in luna mai, anul acesta, risca amenzi de pana la 10.000 de lei. Toti romanii,…

