Vaslui: Peste 2.200 de consumatori, fără energie electrică în urma furtunilor Peste 2.200 de consumatori din 11 localitati ale judetului Vaslui au ramas fara energie electrica in urma defectiunilor aparute liniile electrice din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, sunt afectate partial patru linii electrice aeriene de medie tensiune si 27 de puncte de transformare si de alimentare. ‘In judet sunt afectati 2.212 de consumatori din localitatile Berezeni, Ferma Sarata, Vetrisoaia, Costesti, Rosiesti, Vaslui, Bacesti, Dumesti, Balauta, Vovriesti si Balusesti. Se actioneaza cu patru echipe… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost grav ranit dupa ce a cazut, duminica, de la etajul 3 al unui bloc din orasul Negresti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii au intervenit in sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, solicitat pentru…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite in urma unui accident de circulatie produs, sambata, pe DN 2F, in localitatea Vladia din județul Vaslui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme.

- Un camion incarcat cu cherestea, panouri OSB, plasa si tevi a luat foc in apropierea unui depozit de materiale de constructii situat in zona garii din municipiul Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) a intervenit cu doua autospeciale de stingere…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Din primele informații, barbatul era la scaldat cu un prieten, care a incercat sa il salveze, dar n-a reușit și a apelat la 112 pentru ajutor, potrivit botosaneanul.ro. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de Intervenție Ștefanești cu o barca, un echipaj al Sectorului Poliției…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad, la fata locului intervenind 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.Peste…

- 300 de locatari au fost evacuati dintr-un bloc care a luat foc. Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad. Au intervent 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la un bloc de locuinte din municipiul Barlad, la fata locului intervenind 75 de pompieri si 17 autospeciale din cadrul detasamentelor Barlad si Vaslui si de la Sectia Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.