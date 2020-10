Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU… De aseara, oamenii din satul Teișoru, comuna Pușcași, au ramas fara apa. Și asta pentru ca hoții s-au gandit sa fure pompa care ajuta la alimentarea comunitații. Pentru a-și duce planul la bun sfarșit, hoții au fost nevoiți sa sparga tabloul electric care alimenta pompa și sa o deconecteze de…

- O femeie, din Targu Jiu, a intrat in vizorul oamenilor legii, dupa ce ar fi furat caruciorul unei mamici. Oamenii legii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați ieri, prin apelul 112, despre faptul ca, din scara unui bloc situat pe strada 9 Mai, din localitate, a fost sustras un carucior…

- Jaf la un bancomat din comuna Tulucești, județul Galați. Hoții au reușit sa fure o suma de bani, dupa ce au forțat fanta prin care se elibereaza bancnotele. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, la ora 4 dimineața, ca bancomatul, aflat în incinta unei societați comerciale,…

- Continua jafurile la bancomate, de aceasta data polițiștii din județul Galați fiind pe urmele unor indivizi care au provocat o deflagrație la un astfel de aparat. Alerta a fost data in localitatea Tulucești, unde un bancomat a fost aruncat in aer, anunța Romania TV. Totul s-a intamplat la primele ore…

- Primaria din Blagești, judetul Vaslui, a ramas fara banii de salarii, dupa ce persoane necunoscute au furat din sediul instituției caseta de valori in care se aflau peste 60 de mii de lei, potrivit Pro TV.Hoții au reușit sa intre in sediul instituției dupa ce au forțat toate ușile de acces.…

- Un barbat din Chișinau a fost reținut de oamenii legii fiind banuit de furt. Potrivit poliției, acesta a furat un telefon mobil dintr-un magazin alimentar in dimineața zilei de 14 iulie. Audiat de oamenii legii, suspectul și-a recunoscut vina și a spus ca vazut telefonul mobil pe tejghea lasat fara…

- Hoții care au spart casa fiului senatorului PSD, Niculae Badalau, au fost prinși, dupa aproape doua luni de la jaful care a avut loc in Bolintin Vale, au declarat, joi, surse apropiate anchetei, pentru MEDIAFAX. Casa lui Gabriel Badalau, fiul senatorului Niculae Badalau, a fost sparta in luna iunie…

- O familie din care faceau parte o tanara minora insarcinata și o fetița de un an a fost gasita de polițiștii de frontiera in Comloșu Mare, județul Timiș. Sirienii voiau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. Oamenii au intrat ilegal in Romania. Cand i-a vazut pe polițiști, tinerei insarcinate i…