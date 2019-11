Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de cazuri de viroze respiratorii și 160 de cazuri de pneumonie s-au inregistrat, saptamana trecuta, in Bistrița-Nasaud. In aceeași perioada nu a fost inregistrat niciun caz de gripa, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bistrița-Nasaud. In saptamana 21-27 octombrie…

- RACELI… Numarul cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii a crescut foarte mult fata de saptamana trecuta. Daca in urma cu sapte zile, Directia de Sanatate Publica raporta 719 cazuri de viroze si 118 pneumonii, in aceasta saptamana au fost raportate 1207 de infectii virale ale cailor respiratorii…

- Un numar de 1.808 cazuri de infectii respiratorii au fost inregistrate la nivelul judetului Vaslui, in ultimele doua saptamani, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica...

- Peste 1.800 de cazuri de infectii respiratorii au fost inregistrate la nivelul judetului Vaslui, in ultimele doua saptamani, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Purtatorul de cuvant al institutiei, Mihaela Topliceanu, a declarat ca in perioada mentionata au fost inregistrate…

- Direcția de Sanatate Publica a trimis situația brașovenilor afectați de gripa, infecții acute ale cailor respiratorii și pneumonie, in perioada 14-20 octombrie. Medicii susțin ca au fost inregistrate trei cazuri de gripa, la nivelul județului Brașov. Afectate au fost doua persoanele cu varsta cuprinsa…

- Datele facute publice de Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati arata ca 3,3 elevi dintr-o mie au fost depistati cu probleme (paraziti sau boli transmisibile), asa ca au fost trimisi sa se trateze si au inceput scoala mai tarziu.

- Medicii epidemiologi din Buzau au anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat peste 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, de opt ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Medicii epidemiologi din Buzau au anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat peste 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, de opt ori mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut. Totodata, potrivit medicului epidemiolog Carmen Scantei din cadrul Directiei de Sanatate Publica…