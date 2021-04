Vaslui: Accident provocat de un băiat de 13 ani care a luat motoscuterul părinţilor şi şi-a lovit bunicul Un baiat in varsta de 13 ani a provocat, joi, un accident de circulatie pe DJ 243A, in localitatea Crang, minorul luand fara stirea parintilor un motoscuter cu care a patruns pe contrasens si, pe fondul lipsei de experienta, a lovit un pieton in varsta de 81 de ani. ‘Copilul conducea un motoscuter fara sa stie parintii si l-a lovit pe bunicul sau. Copilul a suferit o fractura de membru superior si a fost preluat de o ambulanta cu medicul din substatia Barlad, iar bunicul avea un traumatism cranian si a fost preluat de un un echipaj de prim-ajutor de la Barlad. Ambii erau constienti si stabili… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

