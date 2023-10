Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut fotograf, profesor la școala de fotografie de clasica progresiva, Oleg Kaneev, a publicat un nou reportaj foto pe pagina sa de socializare, intitulat: "Dimineața in parcul Valea Morilor". Fotografiile maestrului ne permit din nou sa vedem cit de frumos este Chișinaul in ansamblu și acesta…

- Chișinaul a fost intotdeauna frumos, dovada fiind rarele fotografii de arhiva care sint postate in rețea. Una dintre aceste fotografii a fost publicata de expertul in patrimoniul cultural, fostul șef al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Istorice, Ion Ștefanița. El a postat pe pagina…

- Posesoarea unei siluete de invidiat, Monica Orlanda și-a creat o disciplina de la care nu se abate și care o ajuta sa se mențina. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, soția lui Alin Cocoș a detaliat principiile alimentare pe care le respecta, dar și motivul pentru care gatește destul…

- In cadrul interacțiunilor sociale, respectul și politețea reprezinta baza unei comunicari armonioase. Un aspect important al acestor convenții este momentul potrivit pentru a folosi saluturile corespunzatoare. "Buna dimineața!" și "Buna seara!" sunt saluturi comune, insa exista un interval de timp bine…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, vijelii, instabilitate atmosferica, valabila pana duminica dimineata in cinci judete din vestul tarii.

- Navigatia pe bratul Sulina nu este afectata in urma exploziei care a afectat miercuri dimineata o nava sub pavilion Togo care transporta ciment, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI).Autoritatea Navala Romana face cercetari pentru a stabili cauzele producerii acestui eveniment.…

- Derbyul Lombardiei e dominat copleșitor de Inter, un an cu cinci succese consecutive, iar Henrikh Mkhitaryan (34 de ani) e liderul squadrei nerazzurre. Doua goluri și un assist sambata, la 5-1 cu AC Milan: „Daca Simone Inzaghi ar forma echipa in parc, cum fac copiii, l-ar alege primul pe el”. Inter…

- In aceasta dimineața, agentul Florin Vulturar a sosit la palatul lui Gigi Becali, pentru a discuta despre transferul lui Malcom Edjouma. Mijlocașul de 26 de ani este dorit insistent de Bari (Serie B), iar Gigi Becali a dezvaluit in acesta dimineața ca este de acord ca francezul sa plece in Italia. Malcom…