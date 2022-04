Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a reiterat marti sprijinul Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, in granitele sale recunoscute international, a condamnat atrocitatile comise in orasele si satele Ucrainei si a evidentiat nevoia urgenta de deschidere si functionare neconditionata…

- UPDATE 2 Dupa anunțul secretarului de stat american Antony Blinken privind ajutor militar suplimentar de 322 de milioane de dolari oferit Ucrainei, ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a cerut Americii sa nu mai trimita arme. Moscova a avertizat Washingtonul sa nu trimita mai mult armament…

- Germania trebuie sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajuta Ucraina sa castige razboiul impotriva Rusiei, dar fara a-si pune in pericol propria securitate si capacitatea de aparare a NATO, a declarat sambata ministrul de finante Christian Lindner, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Documentele confirma ca Germania iși implementa propriul program biologic militar in Ucraina, a declarat joi reprezentantul permanent al Rusiei la Oficiul ONU, Ghenadi Gatilov, la o ședința plenara a Conferinței pentru dezarmare. Potrivit lui Gatilov, pe langa cercetari și experimente științifice, teritoriul…

- Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina”, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Chiar daca in țara vecina, Ucraina, e razboi, „niciun roman nu trebuie sa se teama”, a subliniat președintele Iohannis. Șeful statului a facut aceste declarații in urma ședinței CSAT de joi, 24 februarie…

- Garzile de onoare ucrainene au comemorat moartea militarului Anton Sydorov, in timp ce ministrul de externe al țarii a cerut sancțiuni impotriva Rusiei. Sydorov s-a numarat printre cei doi soldați ucraineni care ar fi fost uciși sambata, 19 februarie, in bombardamente de catre separatiștii pro-ruși…

- Presedintele rus Vladimir Putin va recunoaste independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, a anuntat luni seara Kremlinul, informeaza AFP si TASS. "Un decret in acest sens va fi semnat in scurt timp", a anuntat Presedintia rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…