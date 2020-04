Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in acelasi ani cu Gica Hagi si coleg cu acesta la juniorii FC Farul Constanta, Robert Manea, acum in varsta de 54 de ani, a avut bucuria sa joace si la echipa mare a "marinarilorldquo;, atat in Divizia B, cat si in Divizia A si are amintiri frumoase de cand a purtat tricoul "alb albastruldquo;.…

- E foarte trist sa rememoram astazi, o data cu biografia devotatului armean constantean Hacic Garabet, si gloria apusa a unuia dintre cele mai iubite sporturi de la malul marii pe la finele secolului XX.Fost secretar general la Federatia Nationala de Rugby, dupa ce ocupase functia de presedinte al clubului…

- In urma deciziei Federatiei Romane de Fotbal de a suspenda toate competitiile fotbalistice de pe teritoriul Romaniei pana pe 31 martie din cauza epidemiei de COVID 19, programul FC Farul a suferit schimbari radicale, informeaza site ul oficial al clubului de pe litoral.Astfel, reveniti de la Miercurea…

- Un nou titlu național pentru secția de judo a CSM Bacau pregatita de prof. Aurel Chelariu. Succesul aparține Laviniei Balan, care a inceput 2020 in forța. Astfel, dupa recenta reușita de la Cupa Transilvania, Lavinia Balan a ridicat ștacheta, triumfand și la finala Campionatului Național Under 18, categoria…

- Naționala masculina polo a Romaniei a pierdut al doilea meci la Europeanul de la Budapesta, scor 7-15 cu Serbia. Dupa 8-9 cu Olanda, „tricolorii” au cedat in fața campioanei olimpice și europene, Serbia, cu 7-15. Cosmin Radu și coechipierii sai au jucat de la egal la egal cu adversarii din bazin in…

- FC Farul Constanta s-a reunit, ieri, dupa vacanta pe care fotbalistii de la malul marii au avut-o in aceasta perioada.Echipa de pe litoral a efectuat vizita medicala iar apoi s-a antrenat pe stadionul „Gheorghe Hagi”.Elevii lui Ianis Zicu se vor antrena la Constanta pana la data de 1 februarie, in aceasta…

- Fotbalistii de la FC Farul Constanta incheie vacanta de iarna luni, 13 ianuarie, si demareaza pregatirea pe 2020. Dupa ce efectueaza, de dimineata, de la ora 8.00, vizita medicala, "marinariildquo; participa apoi, de la ora 14.30, la primul antrenamentul din noul an.Pana pe 1 februarie, faristii se…

- Ciprian Marica (34 de ani), finanțatorul celor de la Farul Constanța, a comentat cu reticența numirea lui Adrian Mutu (41 de ani) la naționala U21, insa il avertizeaza pe „Briliant”: „Va fi foarte greu daca nu reușește acolo”. „Realmente, nu era ceva care sa-l recomande pe Mutu in detrimentul altora…