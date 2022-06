Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anunțat ca a inregistrat primul caz de variola maimutei la un barbat de 38 de ani, a declarat medicul sef Cecilia Muller pentru agentia de presa de stat MTI, citata de News.ro. Autoritatile sanitare ungare investigheaza daca barbatul a calatorit in strainatate recent. Boala nu se raspandeste…

- Spania a inregistrat, miercuri, un total de 59 de cazuri de variola maimutei si va comanda vaccinuri si antivirale cu ajutorul Uniunii Europene (UE), a anuntat Guvernul spaniol, potrivit La Libre.

- Republica Ceha a inregistrat primul sau caz de variola maimutei, a anuntat marti directorul Societatii cehe pentru combaterea bolilor infectioase, Pavel Dlouhy, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Medicul infecționist Andi Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Radauți, care in weekend a declanșat falsa alerta, la nivel național, de variola a maimuței, a agresat, luni, o pacienta și colegi din spital și a fost nevoie sa fie internat la Psihiatrie. Managerul Spitalului Municipal, Dan Vatra,…

- Dupa doi ani in care s-a vorbit frecvent despre pandemia de COVID-19, despre cazurile nou confirmate de infectari cu noul coronavirus, despre vaccinarea anti-COVID și despre restricții, au aparut ingrijorari la nivel mondial cu privire la o noua situație medicala. In ultima perioada ingrijorarea e cauzata…

- ALERTA| Primul roman CONFIRMAT cu variola maimuței: Unde se afla Primul roman CONFIRMAT cu variola maimuței: Unde se afla Un prim cetațean roman a fost diagnosticat cu variola maimuței. Este vorba despre un barbat care traiește in Marea Britanie și a fost diagnosticat in Grecia, acolo unde plecase in…

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…

- Au fost identificate 20 de cazuri suspecte de variola maimutei la om, de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest. Despre ce este vorba.