Variola maimuței sau menstruația Gretuței 1. Ce a ajuns Traian Basescu, fostul șmecher de spații locative! Citez din cetațeanul parfumat care nu se lasa evacuat din casa de protocol: „daca vor sa ma mut repede, am vreo 50 de cutii cu carți. Sa ma ajute sa le mut in apartament!” Da, cetațene parfumat, tu ai „lecturat” pana ai leșinat! Parveniții […] The post Variola maimuței sau menstruația Gretuței first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Declarația vine din partea Ministerului Sanatații pe una dintre rețelele sociale in contextul vehicularii in spațiul public a unei informații cu privire la un posibil caz in județul Suceava. „Cazul de la Radauti este din punct de vedere clinic si epidemiologic al unei paciente de 43 de ani cu varicela,…

- Ministerul Sanatații, despre variola maimuței – 18 intrebari și raspunsuri. Niciun caz confirmat oficial in Romania Romania nu a inregistrat niciun caz de variola a maimuței sau suspiciune de imbolnavire, precizeaza, duminica, Ministerul Sanatații. Ministerul a facut precizari despre boala, elaborat…

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…

- Peste 100 de cazuri de variola maimuței, o infecție virala mai frecventa in vestul și centrul Africii, au fost raportate in Europa, iar oficialii germani au descris epidemia ca fiind cea mai mare din regiune.

- Au fost identificate 20 de cazuri suspecte de variola maimutei la om, de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest. Despre ce este vorba.