- Noua cazuri de variola maimuței au fost inregistrate in ultima saptamana in Romania, a anunțat luni ministrul Sanatații Alexandru Rafila. Potrivit ministrului Sanatații, toate cele noua cazuri au fost inregistrate la barbați cu varste cuprinse intre 22 și 44 de ani. Cei mai mulți pacienți sunt din…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta, marti, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.696 de cazuri noi de COVID-19, fiind raportate 38 de decese, intre care si un copil cu varsta pana la 9 ani. Numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva a crescut, la 277. Fii la curent cu cele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat 14.000 de cazuri de variola maimutei la nivel mondial si cinci decese inregistrate in Africa, a anuntat miercuri directorul general al agentiei sanitare, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate in Romania. Este vorba despre doi barbați din Ilfov și Cluj. Doua noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre doi barbați cu varste de 30 de ani și 32 de ani, din Ilfov și Cluj.…

- Trei noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Romania, la barbați din București și din județul Timiș. Romania ajunge la 14 cazuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Organizația Mondiala a Sanatații a raportat doua noi decese cauzate de variola maimuței de la ultima actualizare. Astfel, s-a ajuns la trei decese de la inceputul anului. Boala s-a raspandit in noi zone, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recenzat pana in prezent la nivel global 5.322 de cazuri de variola maimutei confirmate in laborator, echivalentul unei cresteri cu peste 50% in comparatie cu precedentul bilant, din 22 iunie, si un singur deces, a anuntat marti o purtatoare de cuvant a agentiei,…