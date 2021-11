Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu a discutat in ultima luna cu liderul USR, Dacian Ciolos, si ca nu poate preciza daca formatiunea pe care o conduce va vota sau nu guvernul pe care acesta va incerca sa il formeze. „Prima data trebuie sa clarificam de ce a dat jos Guvernul, pentru ca era…

- Nici Parlamentul, nici CCR și nici Guvernul nu au competența de a verifica daca listele de semnaturi au fost sau nu depuse in original și nici de a inlatura semnaturile care nu au parvenit pe suportul original, este concluzia CCR care menționeaza ca semnaturile parlamentarilor beneficiaza de „prezumția…

- Guvernul vrea ca școlile sa ramana deschise chiar și dupa depașirea ratei de incidenta de 6 la mie, iar cursurile online sa fie aplicate doar in clasele in care au fost confirmate cazuri. Și pentru testarea colegilor unui astfel de caz, la 8 zile distanța de confirmarea cazului, sa fie folosite teste…

- PSD a anunțat ca va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. “Noi dorim testarea gratuita…

- Dupa ce in urma festivalului Untold, orașul a untoldajuns la o rata de infectare de peste 2 la mie, iar numarul total al infectarilor de la festival vor fi vizibile abia dupa doua saptamani,asta nu i-a i-a impiedicat pe clujeni sa organizeze un nou festival de amploare. Zeci de mii de oameni au petrecut…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul Consiliului Național al partidului, ca liberalii au pierdut masiv din incredere și doar 15% dintre romani mai cred ca Romania se indreapta intr-o direcție buna. Orban a spus ca prefera sa nu spuna public nivelul de incredere la care au…