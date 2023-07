Stiri pe aceeasi tema

- Vin zile de foc! Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, se arata in prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 8 august. Meteorologii anunța ca precipitatiile…

- Meteorologii de la ANM transmite ca in urmatoarele 4 saptamani zile vom avea temperaturi caniculare in toata țara in urmatoarele. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni. Astfel, potrivit ANM, Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi de deficitare.

- Cum va fi VREMEA pana in 9 iulie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 9 iulie 2023, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Meteorologii au emis o prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Estimarile meteo pentru urmatoarele doua saptamani indica variații de temperatura și posibile precipitații in diferite regiuni ale Romaniei. Se așteapta o scadere ușoara a temperaturilor in prima saptamana, urmata de o incalzire in a doua saptamana. Meteorologii au emis, luni, estimarea pentru perioada…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vor fi precipitații și temperaturi mai scazute decat mediile normale ale perioadei in aproape toata Romania. Ulterior, vremea se va schimba. Temperaturile vor crește și aria precipitațiilor se va restrange, au m

- Dupa saptamana 12 - 19 iunie in care temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale, vremea devine obișnuita pentru aceasta perioada, dar cu ploi abundente, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie.Saptamana 12 - 19 iunieValorile…