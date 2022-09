Vara lui 2022, cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa Vara aceasta a fost cea mai calduroasa inregistrata vreodata in Europa, potrivit datelor furnizate de monitorizarea prin satelit a UE. O serie de valuri de caldura extreme și o seceta de lunga durata au facut ca lunile iunie, iulie și august sa doboare recordul anterior de temperatura, scrie BBC. Serviciul Copernicus pentru Schimbari Climatice a declarat ca datele arata ca luna august in Europa a fost cea mai calda inregistrata vreodata cu „o marja substanțiala”. La nivel global, cercetatorii spun ca luna august a fost a treia cea mai calda inregistrata pana acum. Nu va fi o surpriza pentru nimeni… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

